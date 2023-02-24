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За рік війни в Україні загинули 106 медичних працівників, — МОЗ

24 лютого 2023 12:53
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За рік війни в Україні загинули 106 медичних працівників, — МОЗ
Лікарі
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За рік повномасштабної війни в Україні загинули 106 медичних працівників, з них 33 — на робочому місці. Це надзвичайно страшні цифри для країни у центрі Європи в 21 столітті.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Деталі

"Країна встояла, встояла і медична система. Проте за словосполученням "медична система" стоїть не тільки і не стільки великий державний механізм, будівлі лікарень, аптек, пологових будинків, не тільки сучасне обладнання. Медична система — це передусім люди. Медичні працівники, які зранку 24 лютого вийшли на свої робочі місця і продовжили вакцинувати, лікувати, рятувати і ставити на ноги своїх пацієнтів. Вони ж продовжують це робити й досі, навіть в умовах відключень енергопостачання і обстрілів, усі 365 днів", — йдеться в повідомленні. 

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що велика перемога України обов’язково настане, а поки потрібно тримати стрій.

Нагадаємо, українці та світ назавжди запам'ятають 24 лютого 2022 року — день, коли росія розв'язала криваву, жорстоку та нічим неспровоковану війну проти України. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на сьогодні українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту — 1500 кілометрів. Найважчі бої тривають на східному напрямку. Сьогодні, 24 лютого 2023 року, українці досі гідно та безстрашно протистоять ворогам та навіть роблять успіхи.

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