За неделю украинские партизаны в оккупации взорвали нескольких влиятельных коллаборантов
В течение текущей недели украинские партизаны на оккупированных территориях провели несколько успешных акций, направленных, в частности, на ликвидацию предателей. Также в Херсонской области было подорвано железнодорожное полотно.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
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Удары по коллаборантам
В течение нескольких дней украинские партизаны совершили несколько удачных покушений на влиятельных коллаборантов на оккупированных территориях Юга.
Так, 13 марта мстители взорвали автомобиль заместителя гауляйтера Новой Каховки Виталия Гуры. Операцию провели партизаны из группы "Атеш".
Предатель оказался в больнице в тяжелом состоянии.
На следующий день в Мелитополе был убит Иван Ткач. Этот предатель владел одной из крупнейших в городе транспортных компаний, а после оккупации Мелитополя возглавил оккупационную структуру под названием "Городской транспорт".
Взрыв на железной дороге
12 марта в Херсонской области украинские мстители взорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск.
Эта железнодорожная ветвь была ключевой для снабжения оружием и боеприпасами оккупационным войскам на этой территории.
Напомним, что на временно оккупированных и захваченных территориях Украины российские кафиры при активной поддержке местных коллаборантов увеличивают количество пыточных. Последним примером является юго-восточная часть Энергодара Запорожской области, где была замечена новая пыточная.
Фото из российских СМИ