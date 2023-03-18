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За тиждень українські партизани в окупації підірвали кількох впливових колаборантів

18 березня 2023 19:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мелітопольський зрадник Іван Ткач (на фото) був ліквідований українськими месниками
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом поточного тижня українські партизани на окупованих територіях здійснили кілька успішних акцій, спрямованих, зокрема, на ліквідацію зрадників. Також у Херсонській області було підірване залізничне полотно.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Удари по колаборантах

Протягом кількох днів українські партизани здійснили кілька вдалих замахів на впливових колаборантів на окупованих територіях Півдня.

Так, 13 березня месники підірвали автомобіль заступника гауляйтера Нової Каховки Віталія Гури. Операцію провели партизани з групи “Атеш”.

Зрадник опинився в лікарні у важкому стані.

Наступного дня у Мелітополі був убитий Іван Ткач. Цей зрадник володів однією з найбільших у місті транспортних компаній, а після окупації Мелітополя очолив окупаційну структур під назвою "Міський транспорт".

Вибух на залізниці

12 березня у Херсонській області українські месники підірвали залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ.

Ця залізнична гілка була ключовою для постачання зброї та боєприпасів окупаційним військам на цій території.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих та захоплених територіях України російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень. Останнім прикладом є південно-східна частина Енергодара Запорізької області, де було помічено нову катівню.

Фото з російських ЗМІ

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