Общая мобилизация в Украине: повестки будут вручать везде

Вручение повесток может осуществляться где угодно

На сегодняшний день законодательством Украины не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. В стране продолжается всеобщая мобилизация, поэтому получить ее можно в любом месте.

Об этом рассказал начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко в комментарии для ТСН.

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"Законодательством на сегодня не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства. Вручать повестку может представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов, а также повестки могут вручать непосредственно должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Что касается вручения повесток на курорте — Львовская область не является исключением. У нас всеобщая мобилизация. Вручение повесток может происходить где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте — это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать. Повестки вручаются не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных — чтобы лицо сообщило нам о своем семейном положении, состоянии здоровья и другом", — рассказал Тищенко.

Начальник Львовского областного ТЦК ответил на вопрос, будут ли уполномоченные лица вручать повестки в дальнейшем.

"Согласно Указу Президента Украины военное положение продлено до 20 мая 2023 года и так продолжатся мобилизационные мероприятия", — сказал Тищенко.

Напомним, сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки начнут выдавать бодикамеры. Это сделано для того, чтобы выдавать повестки под видеозапись.

Также мы писали, что юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, которые находятся за границей, вручать повестки.