Загальна мобілізація в Україні: повістки будуть вручати всюди

Вручення повісток може здійснюватися будь-де

На сьогодні законодавством України не визначено порядок, де можна чи не можна вручати повістку. В країні триває загальна мобілізація, тому отримати її можна в будь-якому місці.

Про це розповів начальник Львівського обласного ТЦК Олександр Тіщенко в коментарі для ТСН.

Деталі

"Законодавством на сьогодні не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістку. Фактично її можуть вручити особисто в руки всюди, в будь-якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання. Вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний, управителі багатоквартирних будинків. Також повістки можуть вручати безпосередньо посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Щодо вручення повісток на курортах — Львівська область не є винятком. У нас загальна мобілізація. Вручення повісток може здійснюватися будь-де. Скільки було вручено повісток на курорті — це конфіденційна інформація, ми не маємо права цього розголошувати. Повістки вручаються не для того, щоб людина йшла одразу воювати, а для уточнення облікових даних — щоб особа повідомила нам про свій сімейний стан, стан здоров’я та інше", — розповів Тіщенко.

Начальник Львівського обласного ТЦК відповів на запитання, чи будуть уповноважені особи вручати повістки надалі.

"Відповідно до Указу президента України, воєнний стан продовжений до 20 травня 2023 року, і так, продовжуються мобілізаційні заходи", — сказав Тіщенко.

Нагадаємо, співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть видавати бодікамери. Це зроблено для того, щоб видавати повістки під відеозапис.

Також ми писали, що юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки.