Оккупанты готовятся к бегству из Васильевки, — Центр нацсопротивления

Захватчики разработали план побега из оккупированной Васильевки для представителей "власти"
Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению ВСУ и составляют планы эвакуации. Так, в оккупированной Васильевке захватчики даже подготовили поэтапную инструкцию для самопровозглашенной власти.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Что известно
Следовательно, за два часа до отступления оккупационных войск из Васильевки самопровозглашенная администрация города и их родственники должны выехать в Крым. Таким планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настрои.
"Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не ставят целью задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", — говорится в сообщении.
Ранее подобные планы эвакуации появились и в оккупированном Крыму. Там захватчики уже формируют список работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что из-за массированных атак россии в январе власти столицы были готовы объявить эвакуацию из города.