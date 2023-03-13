Оккупанты готовятся к бегству из Васильевки, — Центр нацсопротивления

Оккупанты планируют сбежать в Крым

Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению ВСУ и составляют планы эвакуации. Так, в оккупированной Васильевке захватчики даже подготовили поэтапную инструкцию для самопровозглашенной власти.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

Следовательно, за два часа до отступления оккупационных войск из Васильевки самопровозглашенная администрация города и их родственники должны выехать в Крым. Таким планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настрои.

"Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не ставят целью задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", — говорится в сообщении.

Ранее подобные планы эвакуации появились и в оккупированном Крыму. Там захватчики уже формируют список работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что из-за массированных атак россии в январе власти столицы были готовы объявить эвакуацию из города.