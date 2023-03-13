Окупанти готуються до втечі з Василівки, — Центр нацспротиву

Загарбники розробили план втечі з окупованої Василівки для представників "влади"
Російські окупанти вже готуються до контрнаступу ЗСУ і складають плани евакуації. Так, в окупованій Василівці загарбники навіть підготували поетапну інструкцію для самопроголошеної влади.
Про це інформує Центр національного спротиву.
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Що відомо
Відтак, за дві години до відступу окупаційних військ з Василівки самопроголошена адміністрація міста та їх родичі мають виїхати до Криму. Таким планом росіяни хочуть заспокоїти зрадників, адже ті мають панічні настрої.
"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "росія тут навсєгда", як заявляє місцева пропаганда, й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", — йдеться у повідомленні.
Раніше подібні плани евакуації з'явились і в окупованому Криму. Там загарбники вже формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповідав, що через масовані атаки рф у січні влада столиці була готова оголосити евакуацію з міста.