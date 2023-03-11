Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті та попередив, що наступ ЗСУ "вже не за горами"

Олександр Сирський у Бахмуті

Сили і ресурси, які залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед. Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Що відбувається у Бахмуті сьогодні

Як зазначається у повідомленні, наразі Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами, де українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.

"Для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед", — повідомив генерал-полковник.

Сирський наголосив, що справжні герої зараз — це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та "не шкодуючи ані себе, ані ворога, завдають йому максимальних втрат".

Підготовка до контрнаступу

"Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами", — зазначив командувач Сухопутних військ.

Також повідомляється, що Сирський постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмута під українським контролем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті.

Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті.

У розвідці Британії зазначають, що лінія фронту у Бахмуті проходить через річку Бахмутку, на якій підірвані усі мости. Східна, окупована частина міста стала для російських найманців із "Вагнера" справжньою зоною смерті.