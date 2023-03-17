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Захватчики заставляют родителей школьников писать отказ от изучения украинского языка

17 марта 2023 17:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
РФ продолжает терроризировать гражданское население оккупированных территорий
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Захватчики заставляют родителей школьников с оккупированных территорий писать отказ от изучения украинского языка. Как "альтернативу" враг предлагает изучать русский.

Об этом говорится в материале Центра национального сопротивления.

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Так, захватчики потребовали от родителей детей, которые в школе изучают украинский три часа в неделю, писать "заявление об отмене урока украинского" и заменить его на дополнительные часы по изучению русского.

"Родители с 1 мая должны написать соответствующее "заявление". Теоретически, они могут этого не делать, и уже сейчас с ними проводят профилактические беседы, где оккупанты угрожают им последствиями, если те не напишут отказ от обучения их детей украинскому языку", — говорится в сообщении.

В Нацсопротивлении отмечают, что таким образом захватчики хотят создать определенную иллюзию "желательной русификации".

"Это и есть типичная модель "многонациональной России", где все покоренные народы русифицируются в принудительном порядке и каждый этнос теряет самоидентификацию", — пишут в Нацсопротивлении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированных территорий в 24 интерната на территории россии. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.

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