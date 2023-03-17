Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Загарбники змушують батьків школярів писати відмову від вивчення української мови arrow

Загарбники змушують батьків школярів писати відмову від вивчення української мови

17 березня 2023 17:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
РФ продовжує тероризувати цивільне населення окупованих територій
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Загарбники змушують батьків школярів з окупованих територій писати відмову від вивчення української мови. Як "альтернативу" ворог пропонує вивчати російську.

Про це йдеться у матеріалі Центру національного спротиву.

Читайте також:

Деталі

Так, загарбники зажадали від батьків дітей, які в школі вивчають українську три години на тиждень, писати "заяву про скасування уроку української" і замінити його на додаткові години з вивчення російської.

"Батьки з 1 травня мають написати відповідну "заяву". Теоретично, вони можуть цього не робити, та вже зараз з ними проводять профілактичні бесіди, де окупанти погрожують їм наслідками, якщо ті не напишуть відмову від навчання їхніх дітей української мови", — йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві наголошують, що таким чином загарбники хочуть створити певну ілюзію "бажаної русифікації".

"Це і є типова модель "багатонаціональної рф", де всі підкорені народи русифікуються в примусовому порядку й кожен етнос втрачає самоідентифікацію", — пишуть у Нацспротиві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих території до 24 інтернатів на території рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:40 Незаконний перетин кордону: прикордонники Одещини затримали чотирьох "мандрівників"

17:30У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт путіна

17:27 ЄС планує передати Україні 1 млн снарядів до кінця року, — ЗМІ

Новина з фото

17:20 На Одещині організували схему торгівлі людьми

17:05 На представниць трьох знаків зодіаку чекає щасливий період: що приготували зірки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:04 У Білорусі сформували спецпідрозділ, який буде розшукувати по країні "диверсантів"

17:00 Шмигаль розповів, від чого залежить світова продовольча безпека

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

16:53 РФ програла енергетичну битву, - голова Єврокомісії.

Ексклюзив

16:51У метро Києва провели тренінг із домедичної допомоги

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

Новина з відео

15:23 Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись у волонтерському центрі Одеси

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:44 В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом

Новина з відео

10:38 Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

Новина з відео

08:54 У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Новина з відео

08:54 На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри

Новина з відео

08:36 Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

Актуальне по темі

None 17 Березень 16:56

Незаконний перетин кордону: прикордонники Одещини затримали чотирьох "мандрівників"

None 17 Березень 17:40

У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт путіна

None 17 Березень 17:25

ЄС планує передати Україні 1 млн снарядів до кінця року, — ЗМІ

None 17 Березень 17:20

На Одещині організували схему торгівлі людьми

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB