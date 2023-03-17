Загарбники змушують батьків школярів писати відмову від вивчення української мови
Загарбники змушують батьків школярів з окупованих територій писати відмову від вивчення української мови. Як "альтернативу" ворог пропонує вивчати російську.
Про це йдеться у матеріалі Центру національного спротиву.
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Так, загарбники зажадали від батьків дітей, які в школі вивчають українську три години на тиждень, писати "заяву про скасування уроку української" і замінити його на додаткові години з вивчення російської.
"Батьки з 1 травня мають написати відповідну "заяву". Теоретично, вони можуть цього не робити, та вже зараз з ними проводять профілактичні бесіди, де окупанти погрожують їм наслідками, якщо ті не напишуть відмову від навчання їхніх дітей української мови", — йдеться у повідомленні.
У Нацспротиві наголошують, що таким чином загарбники хочуть створити певну ілюзію "бажаної русифікації".
"Це і є типова модель "багатонаціональної рф", де всі підкорені народи русифікуються в примусовому порядку й кожен етнос втрачає самоідентифікацію", — пишуть у Нацспротиві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих території до 24 інтернатів на території рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.