Загарбники змушують батьків школярів писати відмову від вивчення української мови

РФ продовжує тероризувати цивільне населення окупованих територій

Загарбники змушують батьків школярів з окупованих територій писати відмову від вивчення української мови. Як "альтернативу" ворог пропонує вивчати російську.

Про це йдеться у матеріалі Центру національного спротиву.

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Так, загарбники зажадали від батьків дітей, які в школі вивчають українську три години на тиждень, писати "заяву про скасування уроку української" і замінити його на додаткові години з вивчення російської.

"Батьки з 1 травня мають написати відповідну "заяву". Теоретично, вони можуть цього не робити, та вже зараз з ними проводять профілактичні бесіди, де окупанти погрожують їм наслідками, якщо ті не напишуть відмову від навчання їхніх дітей української мови", — йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві наголошують, що таким чином загарбники хочуть створити певну ілюзію "бажаної русифікації".

"Це і є типова модель "багатонаціональної рф", де всі підкорені народи русифікуються в примусовому порядку й кожен етнос втрачає самоідентифікацію", — пишуть у Нацспротиві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих території до 24 інтернатів на території рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.