Гибель экснардепа Барны: бригада, в которой он служил, сделала заявление

Бывший народный депутат Олег Барна, погибший в Донецкой области. Фото: Facebook Олега Барны

Гибель экснардепа Олега Барны на фронте официально подтвердили. Бывший народный депутат Украины принял участие в штурме вражеских позиций, задание выполнил, но в бою погиб.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша.

Читайте также:

Подтверждение гибели Барны

В подразделении, где воевал экснардеп Олег Барна, подтвердили его гибель.

"С грустью в сердце должно сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна", — говорится в сообщении.

Детали последнего дня экснардепа

Барна, как стало известно, погиб во время атаки на позиции российских окупантов.

"Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят", — рассказали в 68-й отдельной бригаде.

Напомним, что о гибели народного депутата VIII созыва Олега Барны на фронте сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

На следующий день после гибели Барне должно было исполниться 56 лет.