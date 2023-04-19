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Загибель екснардепа Барни: бригада, у якій він служив, зробила заяву

19 квітня 2023 10:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Загибель екснардепа Барни: бригада, у якій він служив, зробила заяву
Колишній народний депутат Олег Барна, який загинув на Донеччині. Фото: Facebook Олега Барни
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Загибель екснардепа Олега Барни на фронті офіційно підтвердили. Колишній народний депутат України взяв участь у штурмі ворожих позицій, завдання виконав, але під час бою загинув.

Про це повідомила на своїй сторінці у Instagram 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.

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Підтвердження загибелі Барни

У підрозділі, де воював екснардеп Олег Барна, підтвердили його загибель.

"Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна", — йдеться у повідомленні.

Деталі останнього дня екснардепа

Барна, як стало відомо, загинув під час атаки на позиції російських окупантів.

"Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців", — розповіли у 68-ій окремій бригаді.

Нагадаємо, що про загибель народного депутата VIII скликання Олега Барни на фронті повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

На наступний день після загибелі Барні мало виповнитися 56 років.

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