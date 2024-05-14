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Угроза баллистики — какие области Украины в опасности

14 мая 2024 05:09
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Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, утром 14 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы баллистики
Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное: defence-ua.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в Украине сейчас, утром 14 мая, объявили в пяти областях. Красные на карте тревог Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе баллистики.

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Карта воздушных тревог на 05:04 14 мая

Почему объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Харьковской области длится с 04:18. Ее объявили из-за активности вражеской тактической авиации с востока и угрозы применения авиационных средств поражения прифронтовых территорий. В 04:53 сигнал тревоги начал звучать в Донецкой области, а в период с 05:01 до 05:03 красными на карте тревог стали Сумская, Полтавская и Днепропетровская области. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Угроза баллистики — какие области Украины в опасности - фото 2
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 05:32 дали отбой воздушной тревоги в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Напомним, ночью в Украине раздавался сигнал воздушной тревоги из-за атаки ударных БпЛА . Под угрозой обстрела оказались многие области, в частности Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре во время воздушной тревоги поздно вечером 13 мая раздались взрывы. Перед этим военные предупреждали о движении БпЛА в сторону города. Также взрыв был слышен ночью 14 мая в Умани.

воздушная тревога
ракеты
опасность
война в Украине

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