Угроза баллистики — в каких областях Украины объявили воздушную тревогу

У кількох областях України загроза балістики.

Воздушная тревога в пятницу, 5 апреля, в который раз за ночь распространяется по Украине. Она была объявлена в некоторых областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В 05.13 красными на карте воздушных тревог стали Днепропетровская, Харьковская, Запорожская и Донецкая области.

В этих регионах объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

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