Угроза баллистики — в каких областях Украины объявили воздушную тревогу
5 апреля 2024 05:16
У кількох областях України загроза балістики.
Воздушная тревога в пятницу, 5 апреля, в который раз за ночь распространяется по Украине. Она была объявлена в некоторых областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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В 05.13 красными на карте воздушных тревог стали Днепропетровская, Харьковская, Запорожская и Донецкая области.
В этих регионах объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
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