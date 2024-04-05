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Угроза баллистики — в каких областях Украины объявили воздушную тревогу

5 апреля 2024 05:16
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Угроза баллистики — в каких областях Украины объявили воздушную тревогу
У кількох областях України загроза балістики.
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в пятницу, 5 апреля, в который раз за ночь распространяется по Украине. Она была объявлена в некоторых областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В 05.13 красными на карте воздушных тревог стали Днепропетровская, Харьковская, Запорожская и Донецкая области.

В этих регионах объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Новость дополняется.

 

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