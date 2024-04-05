Загроза балістики — в яких областях України оголосили повітряну тривогу
Повітряна тривога у п'ятницю, 5 квітня, вкотре за ніч поширюється Україною. О 05:13 її оголосили у чотирьох областях.
Причиною тривоги стала загроза застосування балістичного озброєння, про яку повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Червоними на карті повітряних тривог стали Дніпропетровська, Харківська, Запорізька та Донецька області. Також постійно червоною залишається тимчасово окупована Луганська область.
Нагадаємо, о 03:17 у деяких областях України також оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. А о 03:23 військові повідомили про те, що у бік Затоки Одеської області рухаються ударні дрони. О 04:24 дали відбій.
Також уночі 5 квітня російські окупанти знову обстрілювали Харків . У місті було чути вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували місто балістикою.
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