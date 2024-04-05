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Загроза балістики — в яких областях України оголосили повітряну тривогу

5 квітня 2024 05:16
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Загроза балістики — в яких областях України оголосили повітряну тривогу
У кількох областях України загроза балістики. Фото ілюстративне: GettyImages
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряна тривога у п'ятницю, 5 квітня, вкотре за ніч поширюється Україною. О 05:13 її оголосили у чотирьох областях.

Причиною тривоги стала загроза застосування балістичного озброєння, про яку повідомили Повітряні Сили ЗС України.

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Загроза балістики — в яких областях України оголосили повітряну тривогу - фото 1
Скріншот: map.ukrainealarm.com

Червоними на карті повітряних тривог стали Дніпропетровська, Харківська, Запорізька та Донецька області. Також постійно червоною залишається тимчасово окупована Луганська область.

Загроза балістики — в яких областях України оголосили повітряну тривогу - фото 2
Скріншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, о 03:17 у деяких областях України також оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. А о 03:23 військові повідомили про те, що у бік Затоки Одеської області рухаються ударні дрони. О 04:24 дали відбій.

Також уночі 5 квітня російські окупанти знову обстрілювали Харків . У місті було чути вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували місто балістикою.

війна
повітряна тривога
ракети
небезпека

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