Угроза беспилотников: в некоторых областях объявлена воздушная тревога

В некоторых областях объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

В некоторых областях объявлена воздушная тревога. Предварительно, есть Шахеды в направлении Полтавской и Киевской областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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В офисе Президента Украины предупредили не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В частности, об этом написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

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Сообщается о взрывах в Сумской и Черниговской областях — работает ПВО.

Напомним, руководитель ГУР в интервью сообщил, что у Украины необходимый минимум оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако, по словам Кирилла Буданова, для окончательного вытеснения оккупантов из украинских территорий необходимо больше оружия.