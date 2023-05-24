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Угроза беспилотников: в некоторых областях объявлена воздушная тревога

24 мая 2023 00:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Угроза беспилотников: в некоторых областях объявлена воздушная тревога
В некоторых областях объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В некоторых областях объявлена воздушная тревога. Предварительно, есть Шахеды в направлении Полтавской и Киевской областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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В офисе Президента Украины предупредили не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В частности, об этом написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

00:43:

Сообщается о взрывах в Сумской и Черниговской областях — работает ПВО.

Напомним, руководитель ГУР в интервью сообщил, что у Украины необходимый минимум оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако, по словам Кирилла Буданова, для окончательного вытеснения оккупантов из украинских территорий необходимо больше оружия.

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