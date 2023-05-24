Загроза безпілотників: в деяких областях оголошена повітряна тривога

В деяких областях оголошена повітряна тривога. Фото: REUTERS

В деяких областях оголошена повітряна тривога. Попередньо, є Шахеди у напрямку Полтавської та Київської областей.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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В Офісі Президента України попередили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зокрема, про це написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Telegram.

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Повідомляється про вибухи у Сумській та Чернігівській областях — працює ППО.

Нагадаємо, керівник ГУР в інтерв'ю повідомив, що Україна має необхідний мінімум зброї, аби розпочати контрнаступ. Проте, за словами Кирила Буданова, для остаточного витіснення окупантів з українських територій необхідно більше зброї.