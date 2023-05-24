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Загроза безпілотників: в деяких областях оголошена повітряна тривога

24 травня 2023 00:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Загроза безпілотників: в деяких областях оголошена повітряна тривога
В деяких областях оголошена повітряна тривога. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В деяких областях оголошена повітряна тривога. Попередньо, є Шахеди у напрямку Полтавської та Київської областей.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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В Офісі Президента України попередили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зокрема, про це написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Telegram.

00:43:

Повідомляється про вибухи у Сумській та Чернігівській областях — працює ППО.

Нагадаємо, керівник ГУР в інтерв'ю повідомив, що Україна має необхідний мінімум зброї, аби розпочати контрнаступ. Проте, за словами Кирила Буданова, для остаточного витіснення окупантів з українських територій необхідно більше зброї.

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