Загроза безпілотників: в деяких областях оголошена повітряна тривога
В деяких областях оголошена повітряна тривога. Попередньо, є Шахеди у напрямку Полтавської та Київської областей.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
Моніторингові канали повідомляють, що є запуск з Брянської області, кількість достеменно невідома.
В Офісі Президента України попередили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зокрема, про це написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Telegram.
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Повідомляється про вибухи у Сумській та Чернігівській областях — працює ППО.
Нагадаємо, керівник ГУР в інтерв'ю повідомив, що Україна має необхідний мінімум зброї, аби розпочати контрнаступ. Проте, за словами Кирила Буданова, для остаточного витіснення окупантів з українських територій необхідно більше зброї.