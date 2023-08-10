"Угроза из Запада": Шойгу оправдал очередное усиление войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: рос.СМИ

Россия до сих пор провозглашает в целях пропаганды об "угрозе от НАТО". Так, министр обороны государства-террориста Сергей Шойгу заявил, что восстановление московского и ленинградского военных округов необходимы для противодействия "агрессии Запада".

Об этом информирует ISW.

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9 августа Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ отметил восстановление двух военных округов, существовавших до 2010 года. Однако, прежде всего, Шойгу прокомментировал "наболевшее" россиянам — помощь Украине от западных партнеров и расширение НАТО.

Так, по словам главы Минобороны РФ, помощь стран НАТО Украине "создает серьезные риски для дальнейшей эскалации". Также Шойгу упомянул вступление Финляндии и планируемое вступление Швеции в Альянс, назвав это "серьезным дестабилизирующим фактором".

К тому же, Шойгу заявил, что в Финляндии могут разместить военные контингенты и ударные вооружения НАТО, способные "поражать критически важные объекты в РФ". В то же время, он обвинил Альянс в "умышленной милитаризации Польши" в рамках "антироссийской политики США".

"В непосредственной близости от границ союзного для России государства — Беларуси развернуто 360 тыс. личного состава, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и 650 единиц авиации", — передает ISW сообщение Шойгу.

В то же время, он еще 17 января 2023 года объявил о намерениях минобороны России восстановить московский и ленинградский военные округа.

"Шойгу рассматривает восстановление этих военных округов как необходимый ответ на вероятную агрессию Запада против России, чтобы оправдать расходы необходимых для этого ресурсов, времени и институциональных возможностей", — подытожили в ISW.

Напомним, в России заявили, что сбили БпЛА, которыми ВСУ якобы пытались атаковать Москву.

Также СМИ сообщали, что РФ решила проблему, сдерживавшую производство танков.

В то же время стало известно, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией.