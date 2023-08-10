"Загроза із Заходу": Шойгу виправдав чергове посилення військ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: рос.ЗМІ

Росія і досі проголошує в цілях пропаганди про "загрозу від НАТО". Так, міністр оборони держави-терориста Сергій Шойгу заявив, що відновлення московського та ленінградського військових округів необхідні для протидії "агресії Заходу".

Про це інформує ISW.

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9 серпня Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони РФ наголосив на відновленні двох військових округів, які існували до 2010 року. Однак перш за все Шойгу прокоментував "наболіле" росіянам — допомогу Україні від західних партнерів та розширення НАТО.

Так, за словами очільника Міноборони РФ, допомога країн НАТО Україні "створює серйозні ризики для подальшої ескалації". Також Шойгу згадав вступ Фінляндії та планований вступ Швеції до Альянсу, назвавши це "серйозним дестабілізуючим фактором".

До того ж Шойгу заявив, що у Фінляндії можуть розмістити військові контингенти та ударні озброєння НАТО, здатні "вражати критично важливі об’єкти в РФ". Водночас він звинуватив Альянс у "навмисній мілітаризації Польщі" в рамках "антиросійської політики США".

"В безпосередній близькості від кордонів союзної для Росії держави — Білорусі розгорнуто 360 тис. особового складу, 8 тис. одиниць бронетехніки, 6 тис. артилерійських систем і 650 одиниць авіації", — передає ISW повідомлення Шойгу.

Водночас він ще 17 січня 2023 року оголосив про наміри міноборони Росії відновити московський і ленінградський військові округи.

"Шойгу розглядає відновлення цих військових округів як необхідну відповідь на ймовірну агресію Заходу проти Росії, лише щоб виправдати витрати необхідних для цього ресурсів, часу та інституційних можливостей", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, у Росії заявили, що збили БпЛА, якими ЗСУ нібито намагалися атакувати Москву.

Також ЗМІ повідомляли, що РФ вирішила проблему, яка стримувала виробництво танків.

Водночас стало відомо, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією.