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Угроза обстрелов из ЗРК: на востоке Украины воздушная тревога

4 июля 2023 08:24
обновлено: 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога на востоке Украины 4 июля – какая угроза
Запуск ракети С-300. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 4 июля, на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с востока.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога 4 июля

Во вторник утром, 4 июля, в восточных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" следующие области:

  • Донецкая,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Полтавская,
  • Сумская

В областях, в которых объявили тревогу, есть угроза баллистического вооружения.

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Также об угрозе сообщили в воздушных силах. Там подчеркнули сразу проходить в укрытие после звука сирен.

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8:30. Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.

воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 4 июля. Фото: скриншот

8:36. Мониторинговые группы предупредили сход об угрозе применения баллистического вооружения. Донецкая область — угроза БпЛА.

Напомним, в ночь на 4 июля воздушная тревога в областях начала распространяться около часу ночи. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения. Впоследствии Воздушные Силы сообщили об угрозе атаки беспилотников.

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