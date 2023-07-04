Воздушная тревога на востоке Украины 4 июля – какая угроза

Запуск ракети С-300. Фото: google

Во вторник, 4 июля, на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с востока.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога 4 июля

Во вторник утром, 4 июля, в восточных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" следующие области:

Донецкая,

Харьковская,

Днепропетровская,

Полтавская,

Сумская

В областях, в которых объявили тревогу, есть угроза баллистического вооружения.

Также об угрозе сообщили в воздушных силах. Там подчеркнули сразу проходить в укрытие после звука сирен.

8:30. Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.

Воздушная тревога на Украине 4 июля. Фото: скриншот

8:36. Мониторинговые группы предупредили сход об угрозе применения баллистического вооружения. Донецкая область — угроза БпЛА.

Напомним, в ночь на 4 июля воздушная тревога в областях начала распространяться около часу ночи. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения. Впоследствии Воздушные Силы сообщили об угрозе атаки беспилотников.