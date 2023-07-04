Воздушная тревога на востоке Украины 4 июля – какая угроза

Угроза обстрелов из ЗРК: на востоке Украины воздушная тревога
Во вторник, 4 июля, на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с востока.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога 4 июля
Во вторник утром, 4 июля, в восточных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" следующие области:
- Донецкая,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Полтавская,
- Сумская
В областях, в которых объявили тревогу, есть угроза баллистического вооружения.
Также об угрозе сообщили в воздушных силах. Там подчеркнули сразу проходить в укрытие после звука сирен.
8:30. Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.
8:36. Мониторинговые группы предупредили сход об угрозе применения баллистического вооружения. Донецкая область — угроза БпЛА.
Напомним, в ночь на 4 июля воздушная тревога в областях начала распространяться около часу ночи. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения. Впоследствии Воздушные Силы сообщили об угрозе атаки беспилотников.