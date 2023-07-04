Повітряна тривога на сході України 4 липня — яка загроза

Запуск ракети С-300. Фото: google

У вівторок, 4 липня, на сході України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі сходу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога 4 липня

У вівторок зранку, 4 липня, у східних регіонах України оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" такі області:

Донецька,

Харківська,

Дніпропетровська,

Полтавська,

Сумська

В областях, в яких оголосили тривогу є загроза балістичного озброєння.

Також про загрозу повідомили у Повітряних силах. Там наголосили одразу проходити в укриття після звуку сирен.

8:30. Повітряну тривогу оголосили в Запорізькій області.

Повітряна тривога в Україні 4 липня. Фото: скріншот

8:36. Моніторингові групи попередили схід про загрозу застосування балістичного озброєння. Донеччина — загроза БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня повітряна тривога в областях почала ширитися близько першої ночі. Повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом Повітряні Сили України повідомили про загрозу атаки безпілотників.