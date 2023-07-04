Повітряна тривога на сході України 4 липня — яка загроза

Загроза обстрілів із ЗРК: на сході України повітряна тривога
У вівторок, 4 липня, на сході України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі сходу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога 4 липня
У вівторок зранку, 4 липня, у східних регіонах України оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" такі області:
- Донецька,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Полтавська,
- Сумська
В областях, в яких оголосили тривогу є загроза балістичного озброєння.
Також про загрозу повідомили у Повітряних силах. Там наголосили одразу проходити в укриття після звуку сирен.
8:30. Повітряну тривогу оголосили в Запорізькій області.
8:36. Моніторингові групи попередили схід про загрозу застосування балістичного озброєння. Донеччина — загроза БпЛА.
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня повітряна тривога в областях почала ширитися близько першої ночі. Повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом Повітряні Сили України повідомили про загрозу атаки безпілотників.