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Загроза обстрілів із ЗРК: на сході України повітряна тривога

4 липня 2023 08:24
оновлено: 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога на сході України 4 липня — яка загроза
Запуск ракети С-300. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 4 липня, на сході України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі сходу.

Про це повідомляють моніторингові канали

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Повітряна тривога 4 липня

У вівторок зранку, 4 липня, у східних регіонах України оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" такі області:

  • Донецька,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Полтавська,
  • Сумська

В областях, в яких оголосили тривогу є загроза балістичного озброєння. 

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Також про загрозу повідомили у Повітряних силах. Там наголосили одразу проходити в укриття після звуку сирен.

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8:30. Повітряну тривогу оголосили в Запорізькій області.

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 4 липня. Фото: скріншот

8:36. Моніторингові групи попередили схід про загрозу застосування балістичного озброєння. Донеччина — загроза БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня повітряна тривога в областях почала ширитися близько першої ночі. Повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом Повітряні Сили України повідомили про загрозу атаки безпілотників. 

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