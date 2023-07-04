Повітряна тривога в Україні, 4 липня

Запуск С-300. Фото: Google

В Україні вночі, 4 липня, в Україні шириться повітряна тривога. Є загроза балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога вночі 4 липня

Моніторингові канали повідомляють, що є запуски у напрямку Запорізької області.

Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

Повідомляється, що під загрозою опинилися:

Полтавська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Харківська області.

01:20:

Повідомляється про запуски С-300 по Донецькій та Дніпропетровській областях.

01:30:

Повітряні Сили України повідомляють, про ймовірність застосування ворогом ударних безпілотників у Сумській області.

Тепер мапа тривог така:

01:50:

Додалася загроза атаки безпілотників з півночі.

Мапа тривог тепер виглядає так:

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав кінцеву мету України у війні, яку розв’язала Російська Федерація. Це звільнення окупованого ще 2014 року Криму.

Ми писали, що вніч проти 3 липня росіяни знову атакували Україну, для цього вони використали іранські ударні дрони Shahed-136/131. Українська ППО знищила 13 БпЛА.

Також ми писали, що відсутність регулярних обстрілів Києва останніми днями не варто розглядати, як відмову РФ від терору мирних українських міст. Росіяни продовжать атакувати українську столицю дронами та ракетами.

У КМВА також розповіли, як працюватимуть автоматизовані укриття. Двері в автоматизованих бомбосховищах повинні відчинятися автоматично, коли спрацьовує повітряна тривога. Однак якщо цього не станеться, є інші дієві методи.