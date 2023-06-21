Как спасаться во время аварии на АЭС

Российский оккупант возле Запорожской АЭС. Фото: Запорожская ОГА

Россия в очередной раз прибегает к ядерному шантажу — грозит подрывом Запорожской атомной электростанции. Эксперты говорят, если оккупанты таки прибегнут к аварии на АЭС, то последствия могут быть такие же, как на японской атомной станции Фукусима в 2011 году. В результате может произойти выброс радиоактивных веществ, а это может быть хуже, чем авария на Чернобыльской АЭС.

Новости.LIVE собрали информацию на случай чрезвычайной ситуации.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности разработали несколько рекомендаций по чрезвычайной ситуации:

Услышав сигнал тревоги, немедленно включите радио, телевизор или интернет и прослушайте сообщение.

Заранее позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи в чрезвычайной ситуации.

Если в вашей местности находится АЭС и на ней произошла авария, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего — в укрытие или подвал.

Наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку; если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.

Закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные проемы в помещении и не подходите к ним без необходимости; выключите кондиционер и обогреватели.

Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.

Следите за дальнейшими сообщениями от ГСЧС, армии, полиции или местных органов управления. Они сообщат о необходимости йодной профилактики, эвакуации и правилах безопасности.

Также существуют полезные приложения для информирования о чрезвычайных ситуациях:

"Тревога" (разработчик —Минцифры),

"єТривога" (разработан украинскими IT-волонтерами в Польше),

"Киев Цифровой" (только для жителей столицы).

Мужчина в защитном костюме и маске. Фото: Google

Симптомы радиационного облучения

Первичная лучевая реакция длится до 3 суток после поражения:

раздражительность,

общая слабость,

тошнота,

рвота,

головная боль,

повышение температуры тела,

возбуждение, а затем угнетение психической деятельности.

Скрытый период отсутствует при тяжелых формах. Обычно длится от 3 суток до года. У пострадавшего наблюдается улучшение самочувствия, однако ощущает общую слабость, снижение аппетита, проблемы с дефекацией и иногда нарушение сна.

Разгар болезни происходит от двух недель с момента поражения. Далее — индивидуально.

У больного могут быть следующие симптомы:

головная боль,

бессонница,

тошнота,

общая слабость,

желудочно-кишечные расстройства с сильными болями в животе,

температура тела до 38-40 ℃,

множественные точечные кровоизлияния на коже и слизистых оболочках,

кровотечения внутренних органов (легочные, желудочно-кишечные, почечные),

выпадение волос на второй-третьей неделе, инфекционные осложнения (ангина, пневмония, абсцесс легких и общее заражение крови — сепсис).

Женщина на обследовании у врача. Фото: Google

Последствия для Украины после аварии на ЗАЭС

Площадь зоны отчуждения вокруг Запорожской АЭС может составить около 30 тыс. кв. км. Это почти в 10 раз больше, чем Чернобыльская зона отчуждения.

Площадь потенциально загрязненных территорий может составить 2 млн кв. км. (Для сравнения, после аварии на ЧАЭС потенциально загрязненные территории распространились на 200 тыс. кв. км)

Территория Запорожской области может оказаться непригодной для проживания в течение сотни лет.

Радиационного поражения могут потерпеть около 1 млн человек (после Чернобыльской катастрофы было 600 тыс.).

Может произойти значительный выброс опасных веществ, что будет представлять опасность для здоровья граждан, состояния водоемов и почв.

Загрязнение распространится на Днепр, Черное и Азовское моря.

Последствия вероятной аварии на ЗАЭС. Фото: Факты

Отметим, 4 марта прошлого года российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия с тех пор отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Напомним, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".

Также мы писали, что после Каховской ГЭС, по словам Президента Зеленского, следующей целью РФ может быть ЗАЭС. Такими действиями РФ хочет, чтобы мир оказывал давление на Украину, чтобы остановить конфликт. Ведь такие катастрофы имеют критические последствия не только для нашей страны, но и для всех остальных.