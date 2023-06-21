Як рятуватися під час аварії на АЕС

Російський окупант біля Запорізької АЕС. Фото: Запорізька ОДА

Росія вкотре вдається до ядерного шантажу — погрожує підривом Запорізької атомної алектростанції. Експерти кажуть, якщо окупанти таки спричинять аварію на АЕС, наслідки можуть бути такі ж, як на японській атомній станції Фукусіма 2011 року. Як результат, може статися викид радіоактивних речовин, а це може бути гірше, ніж аварія на Чорнобильській АЕС.

Новини.LIVE зібрали інформацію на випадок надзвичайної ситуації.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки розробили кілька рекомендацій на випадок надзвичайної ситуації.

Почувши сигнал тривоги, що сповіщає про надзвичайну ситуацію, негайно увімкніть радіо, телевізор або інтернет і прослухайте повідомлення.

Заздалегідь подбайте про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом звʼязку в надзвичайній ситуації.

Якщо у вашій місцевості розміщена АЕС і на ній сталася аварія, залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть у нього, якщо ви на вулиці. Найкраще – в укриття або підвал.

Надягніть респіратор або ватно-марлеву пов’язку; якщо їх немає, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом.

Закрийте та заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні та не підходьте до них без нагальної потреби; вимкніть кондиціонер та обігрівачі.

Заздалегідь подбайте про запас води в герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Стежте за подальшими повідомленнями від ДСНС, армії, поліції чи місцевих органів управління. Вони сповістять про необхідність йодної профілактики, евакуацію та правила безпеки.

Також існують корисні застосунки для інформування про надзвичайні ситуації:

"Тривога" (розробник — Мінцифри),

"єТривога" (розроблений українськими IT-волонтерами в Польщі),

"Київ Цифровий" (тільки для мешканців столиці).

Чоловік у захисному костюмі та масці. Фото: Google

Симптоми радіаційного опромінення

Первинна променева реакція триває до 3 діб після ураження:

дратівливість,

загальна слабкість,

нудота,

блювання,

головний біль,

підвищення температури тіла,

збудження, а потім пригнічення психічної діяльності.

Прихований період відсутній при тяжких формах. Зазвичай триває від 3 діб до року. У постраждалого спостерігається покращення самопочуття, проте він відчуває загальну слабкість, зниження апетиту, проблеми з дефекацією та іноді порушення сну.

Розпал хвороби відбувається від двох тижнів з моменту ураження. Далі — індивідуально.

У хворого можуть бути такі симптоми:

головний біль,

безсоння,

нудота,

загальна слабкість,

шлунково-кишкові розлади з сильними болями в животі,

температура тіла до 38-40 ℃,

множинні точкові крововиливи на шкірі та слизових оболонках,

кровотечі внутрішніх органів (легеневі, шлунково-кишкові, ниркові),

випадіння волосся на другому-третьому тижні, інфекційні ускладнення (ангіна, пневмонія, абсцес легень та загальне зараження крові — сепсис).

Жінка на обстеженні у лікаря. Фото: Google

Наслідки для України після аварії на ЗАЕС

Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може становити близько 30 тис. кв. км. Це майже в 10 разів більше, ніж Чорнобильська зона відчуження.

Площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. (Для порівняння, після аварії на ЧАЕС потенційно забруднені території поширилися на 200 тис. кв. км.)

Територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років.

Радіаційного ураження можуть зазнати близько 1 млн людей (після Чорнобильської катастрофи було 600 тис.).

Може відбутися значний викид небезпечних речовин, що становитиме небезпеку для здоров’я громадян, стану водойм та ґрунтів.

Забруднення пошириться на Дніпро, Чорне та Азовське моря.

Наслідки можливої аварії на ЗАЕС. Фото: Факти

Зауважимо, 4 березня минулого року російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

Нагадаємо, начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми".

Також ми писали, що після Каховської ГЕС, за словами Президента Зеленського, наступною ціллю для РФ може бути ЗАЕС. Такими діями РФ хоче, щоб світ тиснув на Україну, аби зупинити конфлікт. Адже такі катастрофи мають критичні наслідки не лише для нашої країни, але й усіх інших.