Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Загроза ракетних ударів на півдні України arrow

Загроза ракетних ударів на півдні України

27 апреля 2024 06:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Повітряна тривога вранці 27 квітня на півдні України
Ракети російських окупантів у небі. Фото ілюстративне: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Повітряна тривога вранці 27 січня шириться на півдні України. "Червоні" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. 

Про ракетну небезпеку в південних регіонах повідомляють Сили оборони півдня України

Читайте также:

Повітряна тривога вранці 27 квітня

Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ попереджає про запуск ракет у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.  

null
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється. 

 

война
Днепропетровская область
Херсонская область
Николаевская область
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри