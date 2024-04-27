Повітряна тривога вранці 27 квітня на півдні України

Загроза ракетних ударів на півдні України
27 апреля 2024 06:19
Ракети російських окупантів у небі. Фото ілюстративне: Shutterstock
Повітряна тривога вранці 27 січня шириться на півдні України. "Червоні" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області.
Про ракетну небезпеку в південних регіонах повідомляють Сили оборони півдня України.
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Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ попереджає про запуск ракет у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.
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