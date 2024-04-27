Повітряна тривога вранці 27 квітня на півдні України

Ракети російських окупантів у небі. Фото ілюстративне: Shutterstock

Повітряна тривога вранці 27 січня шириться на півдні України. "Червоні" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області.

Про ракетну небезпеку в південних регіонах повідомляють Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Повітряна тривога вранці 27 квітня

Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ попереджає про запуск ракет у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі 27 квітня Росія атакувала один з районів Харкова. Внаслідок ворожого удару поранення отримала одна людина. Є руйнування у лікарні, поблизу якої розірвалася ракета. Цієж ночі вибухи чули у Львівській області. За даними Повітряних сил ЗСУ, на західні області летіти ракети "Кинджал".