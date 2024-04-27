Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Загроза ракетних ударів на півдні України arrow

Загроза ракетних ударів на півдні України

27 квітня 2024 06:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вранці 27 квітня на півдні України
Ракети російських окупантів у небі. Фото ілюстративне: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога вранці 27 січня шириться на півдні України. "Червоні" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. 

Про ракетну небезпеку в південних регіонах повідомляють Сили оборони півдня України

Читайте також:

Повітряна тривога вранці 27 квітня

Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ попереджає про запуск ракет у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.  

null
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі 27 квітня Росія атакувала один з районів Харкова. Внаслідок ворожого удару поранення отримала одна людина. Є руйнування у лікарні, поблизу якої розірвалася ракета. Цієж ночі вибухи чули у Львівській області. За даними Повітряних сил ЗСУ, на західні області летіти ракети "Кинджал".

війна
Дніпропетровська область
Херсонська область
Миколаївська область
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри