Повітряна тривога вранці 27 квітня на півдні України

Загроза ракетних ударів на півдні України
27 квітня 2024 06:19
Ракети російських окупантів у небі. Фото ілюстративне: Shutterstock
Повітряна тривога вранці 27 січня шириться на півдні України. "Червоні" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області.
Про ракетну небезпеку в південних регіонах повідомляють Сили оборони півдня України.
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Повітряна тривога вранці 27 квітня
Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ попереджає про запуск ракет у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Нагадаємо, вночі 27 квітня Росія атакувала один з районів Харкова. Внаслідок ворожого удару поранення отримала одна людина. Є руйнування у лікарні, поблизу якої розірвалася ракета. Цієж ночі вибухи чули у Львівській області. За даними Повітряних сил ЗСУ, на західні області летіти ракети "Кинджал".
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