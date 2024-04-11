Угроза ракетных ударов — в воздухе уже четыре российских МиГ-31К
11 апреля 2024 06:01
обновлено: 06:01
Фото иллюстративное
Воздушные силы ВСУ сообщают о взлете 3 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области! В Украине масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски вражеских ракет в сторону западных областей.
Воздушная тревога в Украине утром 11 апреля
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