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Воздушные силы ВСУ сообщают о взлете 3 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области! В Украине масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски вражеских ракет в сторону западных областей.

Воздушная тревога в Украине утром 11 апреля

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По состоянию на 05:52 вражеские ракеты входят в воздушное пространство Ивано-Франковской области, курс — западный.

Ракеты западнее Луцка меняют курс на Львовщину.

По состоянию на 05:56 в воздух поднялся еще один вражеский истребитель. В настоящее время их четыре в небе.

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