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Угроза ракетных ударов — в воздухе уже четыре российских МиГ-31К

11 апреля 2024 06:01
обновлено: 06:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине утром 11 апреля
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушные силы ВСУ сообщают о взлете 3 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области! В Украине масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски вражеских ракет в сторону западных областей.

Воздушная тревога в Украине утром 11 апреля

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По состоянию на 05:52 вражеские ракеты входят в воздушное пространство Ивано-Франковской области, курс — западный.
Ракеты западнее Луцка меняют курс на Львовщину.

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По состоянию на 05:56 в воздух поднялся еще один вражеский истребитель. В настоящее время их четыре в небе.

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Новость дополняется.

ВСУ
взрыв
обстрелы
ПВО
воздушная тревога

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