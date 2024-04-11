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Загроза ракетних ударів — у повітрі вже чотири російських МіГ-31К

11 квітня 2024 06:01
оновлено: 06:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вранці 11 квітня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про зліт 3 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області! В Україні — масштабна повітряна тривога. Зафіксовані пуски ворожих ракет у бік західних областей. 

Повітряна тривога в Україні вранці 11 квітня 

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Станом на 05:52 ворожі ракети заходять у повітряний простір Івано-Франківської області, курс — західний.
Ракети західніше Луцька змінюють курс на Львівщину.

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Станом на 05:56 у повітря здійнявся ще один ворожий винищувач. На даний час їх чотири у небі. 

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Новина доповнюється.

ЗСУ
вибух
обстріли
ППО
повітряна тривога

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