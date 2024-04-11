Фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про зліт 3 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області! В Україні — масштабна повітряна тривога. Зафіксовані пуски ворожих ракет у бік західних областей.

Повітряна тривога в Україні вранці 11 квітня

Читайте також:

Станом на 05:52 ворожі ракети заходять у повітряний простір Івано-Франківської області, курс — західний.

Ракети західніше Луцька змінюють курс на Львівщину.

Станом на 05:56 у повітря здійнявся ще один ворожий винищувач. На даний час їх чотири у небі.

Новина доповнюється.