Угроза теракта на ЗАЭС: жителям каких областей следует выезжать

Российский оккупант возле ЗАЭС. Фото: Запорожская ОГА

Эксперты уже очертили территорию, которая может оказаться в опасности при теракте на Запорожской атомной станции. В зоне риска могут оказаться по меньшей мере три области.

Издание "Фокус" собирало мнения экспертов.

Читайте также:

Эвакуация населения

Инструктор по выживанию и тактической медицине международной категории Игорь Молодан считает, что самая опасная зона после взрыва будет в радиусе 50 км от ЗАЭС.

Поэтому тем, кто живет на таком расстоянии от эпицентра, следует уехать как минимум на 100-150 км. Это касается жителей:

Запорожской,

Николаевской,

Днепропетровской области.

Также эксперт добавляет, что немного больше времени на "подумать" у жителей Харькова и Днепра.

А в Киевской, Черниговской и Житомирской областях на принятие решения в зависимости от скорости ветра будет от 12 до 24 часов.

"Выезжать рекомендуется в северо-западные районы Украины, в частности, в Закарпатье и Волынскую область. Безопаснее всего — за Карпатами, ведь Карпатский горный массив задержит перемещение радиоактивных масс", — отмечает эксперт.

Последствия вероятной аварии на ЗАЭС. Фото: Факты

Заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко считает, что паниковать не стоит.

"Никуда бежать не надо при самых пессимистических прогнозах. При неработающих реакторах топливо находится в состоянии, когда накопленная радиоактивность уменьшается в три тысячи раз. Радионуклиды, наносящие максимальный вред здоровью при взрыве работающей ядерной установки, — это радиоактивный йод и короткоживущие РБГ-газы. Сейчас их там нет", — комментирует он.

Как спасаться во время аварии на АЭС

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности разработали несколько рекомендаций по чрезвычайной ситуации.

Услышав сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайной ситуации, немедленно включите радио, телевизор или интернет и прослушайте сообщение.

Заранее позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи в чрезвычайной ситуации.

Если в вашей местности находится АЭС и на ней произошла авария, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего – в укрытие или подвал.

Наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку; если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.

Закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные проемы в помещении и не подходите к ним без необходимости; выключите кондиционер и обогреватели.

Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.

Следите за дальнейшими сообщениями от ГСЧС, армии, полиции или местных органов управления. Они сообщат о необходимости йодной профилактики, эвакуации и правилах безопасности.

Отметим, глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что российский план уже полностью разработали и утвердили, нужен только приказ о подрыве, после чего он реализуется исполнителями через несколько минут.

По его словам, пруд-охладитель Запорожской АЭС российские оккупанты заминировали, а если ядерные реакторы не охлаждать, то они расплавятся в течение периода от 10 часов до 14 дней.

Напомним, по состоянию на утро 26 июня было зафиксировано незначительное понижение воды в ставке-охладителе электростанции. Он составляет 16,58 м. В Энергоатоме рассказали, что этого хватит для обеспечения нужд ЗАЭС.