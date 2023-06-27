Загроза теракту на ЗАЕС: мешканцям яких областей варто виїжджати

Російський окупант біля ЗАЕС. Фото: Запорізька ОДА

Експерти вже окреслили територію, яка може опинитися в небезпеці у разі теракту на Запорізькій атомній станції. У зоні ризику опиняються, щонайменше, три області.

Видання "Фокус" збирало думки експертів.

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Евакуація населення

Інструктор із виживання й тактичної медицини міжнародної категорії Ігор Молодан вважає, що найнебезпечніша зона після вибуху буде в радіусі 50 км від ЗАЕС.

Тому тим, хто живе на такій відстані від епіцентру, варто виїхати щонайменше на 100-150 км. Це стосується жителів:

Запорізької,

Миколаївської,

Дніпропетровської областей.

Також експерт додає, що трохи більше часу на "подумати" мають мешканці Харкова та Дніпра.

А в Київській, Чернігівській та Житомирській областях на ухвалення рішення залежно від швидкості вітру буде від 12 до 24 годин.

"Виїжджати рекомендується в північно-західні райони України, зокрема, на Закарпаття та Волинську область. Найбезпечніше — за Карпатами, адже Карпатський гірський масив затримає переміщення радіоактивних мас", — зазначає експерт.

Наслідки можливої аварії на ЗАЕС. Фото: Факти

Натомість завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко вважає, що панікувати не варто.

"Нікуди бігти не треба за найпесимістичніших прогнозів. При реакторах, що не працюють, паливо перебуває в стані, коли накопичена радіоактивність зменшується в три тисячі разів. Радіонукліди, що завдають максимальної шкоди здоров'ю під час вибуху ядерної установки, що працює, — це радіоактивний йод і короткоживучі РБГ-гази. Зараз їх там немає", — коментує він.

Як рятуватися під час аварії на АЕС

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки розробили кілька рекомендацій на випадок надзвичайної ситуації.

Почувши сигнал тривоги, що сповіщає про надзвичайну ситуацію, негайно увімкніть радіо, телевізор або інтернет і прослухайте повідомлення.

Заздалегідь подбайте про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом звʼязку в надзвичайній ситуації.

Якщо у вашій місцевості розміщена АЕС і на ній сталася аварія, залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть у нього, якщо ви на вулиці. Найкраще – в укриття або підвал.

Надягніть респіратор або ватно-марлеву пов’язку; якщо їх немає, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом.

Закрийте та заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні та не підходьте до них без нагальної потреби; вимкніть кондиціонер та обігрівачі.

Заздалегідь подбайте про запас води в герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Стежте за подальшими повідомленнями від ДСНС, армії, поліції чи місцевих органів управління. Вони сповістять про необхідність йодної профілактики, евакуацію та правила безпеки.

Зауважимо, очільник української розвідки Кирило Буданов зазначив, що російський план вже повністю розробили та затвердили, потрібен тільки наказ про підрив, після чого він реалізується виконавцями за декілька хвилин.

За його словами, ставок-охолоджувач Запорізької АЕС російські окупанти замінували, а якщо ядерні реактори не охолоджувати, то вони розплавляться протягом періоду від 10 годин до 14 днів.

Нагадаємо, станом на ранок 26 червня було зафіксовано незначне зниження води у ставку-охолоджувачі електростанції. Він становить 16,58 м. В Енергоатомі розповіли, що цього вистачить для забезпечення потреб ЗАЕС.