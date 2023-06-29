Угроза с воздуха: зафиксирован запуск "шахедов"

Зафиксирован запуск "шахедов". Фото: Google

Ночью, 30 июня, враг может нанести воздушный удар по Украине. Около 23:00 29 июня Воздушные Силы Украины зафиксировали запуск "шахедов".

Об этом пишут мониторинговые каналы.

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Запуск "шахедов"

Мониторинговые каналы сообщают, что зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска.

Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины — около часа ночи.

Воздушная тревога по областям еще не объявлялась. При объявлении — направляйтесь в укрытие.

Напомним, утром, 29 июня, около 7 утра в Украине начала раздаваться воздушная тревога. Это уже третья воздушная тревога за прошлую ночь.

Воздушные Силы Украины сообщили о вылете Ту-22м3.

Основное вооружение бомбардировщика — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной до 12 м, а также площадь ракеты Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой и дальностью пуска почти 500 км.

Воздушные Силы Украины сообщали о взрывах в Запорожье и Харькове.