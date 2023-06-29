Повітряна тривога в Україні: зафіксовано зліт бомбардувальника
Вранці, 29 червня, близько 7 ранку в Україні почала лунати повітряна тривога. Це вже третя повітряна тривога за останні 12 годин.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вранці 29 червня
Повітряні Сили України повідомляють про виліт Ту-22м3.
Наразі під загрозою попинилися:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Донецька області.
Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає таким чином:
Що таке Ту-22М3
Ту-22М — це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.
Основне озброєння бомбардувальника — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.
Нагадаємо, протягом ночі, 29 червня, двічі лунала повітряна тривога. Повідомлялося про загрозу балістичного удару.
Повітряні Сили України повідомляли про вибухи у Запоріжжі та Харкові.
Також ми писали, що протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Наша протиповітряна оборона знищила шість дронів-камікадзе.