Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога в Україні: зафіксовано зліт бомбардувальника arrow

Повітряна тривога в Україні: зафіксовано зліт бомбардувальника

29 червня 2023 06:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вранці 29 червня
Бомбардувальник Ту-22М3. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вранці, 29 червня, близько 7 ранку в Україні почала лунати повітряна тривога. Це вже третя повітряна тривога за останні 12 годин.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога вранці 29 червня

Повітряні Сили України повідомляють про виліт Ту-22м3.

Наразі під загрозою попинилися:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька області.

Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає таким чином:

Що таке Ту-22М3

Ту-22М — це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Основне озброєння бомбардувальника — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.

Нагадаємо, протягом ночі, 29 червня, двічі лунала повітряна тривога. Повідомлялося про загрозу балістичного удару.

Повітряні Сили України повідомляли про вибухи у Запоріжжі та Харкові.

Також ми писали, що протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Наша протиповітряна оборона знищила шість дронів-камікадзе.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз