Бомбардувальник Ту-22М3. Фото: російські ЗМІ

Вранці, 29 червня, близько 7 ранку в Україні почала лунати повітряна тривога. Це вже третя повітряна тривога за останні 12 годин.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вранці 29 червня

Повітряні Сили України повідомляють про виліт Ту-22м3.

Наразі під загрозою попинилися:

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Донецька області.

Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає таким чином:

Що таке Ту-22М3

Ту-22М — це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Основне озброєння бомбардувальника — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.

Нагадаємо, протягом ночі, 29 червня, двічі лунала повітряна тривога. Повідомлялося про загрозу балістичного удару.

Повітряні Сили України повідомляли про вибухи у Запоріжжі та Харкові.

Також ми писали, що протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Наша протиповітряна оборона знищила шість дронів-камікадзе.