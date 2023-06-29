Загроза з повітря: зафіксовано запуск "шахедів"

Зафіксовано запуск "шахедів". Фото: Google

Вночі, 30 червня, ворог може завдати повітряного удару по Україні. Близько 23:00 29 червня Повітряні Сили України зафіксували запуск "шахедів".

Про це пишуть моніторингові канали.

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Запуск "шахедів"

Моніторингові канали повідомляють, що зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська.

Орієнтовний час входження в повітряний простір України — близько першої години.

Повітряна тривога по областях ще не оголошувалася. При оголошенні — прямуйте в укриття.

Нагадаємо, вранці, 29 червня, близько 7 ранку в Україні почала лунати повітряна тривога. Це вже третя повітряна тривога за минулу ніч.

Повітряні Сили України повідомили про виліт Ту-22м3.

Основне озброєння бомбардувальника — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.

Також Повітряні Сили України повідомляли про вибухи у Запоріжжі та Харкові.