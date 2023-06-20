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Угроза применения Путиным ядерного оружия: Байден выступил с тревожным заявлением

20 июня 2023 10:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Угроза применения Путиным ядерного оружия: Байден выступил с тревожным заявлением
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден считает, что угроза применения Владимиром Путиным ядерного оружия вполне реальна. При этом Байден также осудил заявление Путина о размещении первого тактического ядерного оружия России на территории Беларуси, назвав его "абсолютно безответственным".

Об этом пишет Reuters.

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Во время встречи с донорами в Калифорнии в понедельник Байден вспомнил свое прежнее заявление о высыхании реки Колорадо, которое в то время вызвало недоумение. Такой же реакцией, по его словам, было вызвано его беспокойство относительно возможности применения Путиным тактического ядерного оружия.

Ядерное оружие в Беларуси

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил получение тактических боеголовок от России, отметив, что некоторые из них значительно мощнее ядерных бомб, использованных США в Хиросиме и Нагасаки.

Это стало первым случаем перемещения Россией тактического ядерного оружия за свои границы с момента распада СССР. Однако США подчеркнули, что не намерены менять свой подход к ядерным вооружениям, не видя причин думать, что Россия готова применить ядерное оружие.

За действиями России внимательно наблюдают не только США и их союзники, но и Китай, который регулярно призывал к неприменению ядерного оружия в конфликте против Украины.

Ранее Россия и Беларусь, которые являются активными союзниками в войне против Украины, пришли к соглашению о размещении части российского тактического ядерного арсенала в Беларуси.

Напомним, что Россия отправила ядерное оружие в Беларусь без сроков возвращения. А именно возвращение может произойти только после того, как США вывезут все свое ядерное оружие из Европы.

Добавим, что в НАТО обеспокоены этой ситуацией и говорят, как это повлияет на вступление Украины в Альянс.

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