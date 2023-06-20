Загроза застосування Путіним ядерної зброї: Байден виступив із тривожною заявою

Президент США Джо Байден Фото: Reuters

Президент США, Джо Байден, вважає, що загроза застосування Володимиром Путіним ядерної зброї цілком реальна. При цьому Байден також засудив заяву Путіна про розміщення першої тактичної ядерної зброї Росії на території Білорусі, назвавши її "абсолютно безвідповідальною".

Про це пише Reuters.

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Під час зустрічі з донорами в Каліфорнії в понеділок, Байден згадав свою колишню заяву про висихання річки Колорадо, яка на той час викликала подив. Такою самою реакцією, за його словами, було викликано його занепокоєння щодо можливості застосування Путіним тактичної ядерної зброї.

Ядерна зброя у Білорусі

Нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив отримання тактичних боєголовок від Росії, зазначивши, що деякі з них значно потужніші за ядерні бомби, використані США в Хіросімі та Нагасакі.

Це стало першим випадком переміщення Росією тактичної ядерної зброї за межі з розпаду СРСР. Проте, США наголосили, що не мають наміру змінювати свій підхід до ядерних озброєнь, не бачачи причин думати, що Росія готова застосувати ядерну зброю.

За діями Росії ретельно спостерігають не лише США та їхні союзники, а й Китай, який регулярно закликав до незастосування ядерної зброї у конфлікті проти України.

Раніше цього року Росія та Білорусь, які є активними союзниками у війні проти України, дійшли згоди про розміщення частини російського тактичного ядерного арсеналу в Білорусі. Путін оголосив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі та обіцяв, що відповідні.

Нагадаємо, що Росія відправила ядерну зброю до Білорусі без термінів повернення. А саме повернення може статися лише після того, як США вивезуть усю свою ядерну зброю з Європи.

Додамо, що в НАТО стурбовані цією ситуацією та кажуть, як це вплине на вступ України до Альянсу.