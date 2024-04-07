Угроза атаки шахедами на Днепропетровщине
7 апреля 2024 01:26
Фото иллюстративное
Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о вражеских ударных дронах на Днепропетровщине. В Днепре атаки "Шахедов" отражают мобильные огневые группы ПВО Украины, — сообщают украинцы в сети.
Об угрозе сообщает Официальная карта воздушных тревог Украины.
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По данным Воздушных сил ВСУ, несколько групп БПЛА двигаются из Херсона, через Днепропетровщину в северном направлении.
По состоянию на 01:49 Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов по следующим направлениям:
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