Угроза атаки шахедами на Днепропетровщине

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Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о вражеских ударных дронах на Днепропетровщине. В Днепре атаки "Шахедов" отражают мобильные огневые группы ПВО Украины, — сообщают украинцы в сети.

Об угрозе сообщает Официальная карта воздушных тревог Украины.

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По данным Воздушных сил ВСУ, несколько групп БПЛА двигаются из Херсона, через Днепропетровщину в северном направлении.

По состоянию на 01:49 Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов по следующим направлениям:

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