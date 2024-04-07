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Загроза атаки шахедами на Дніпропетровщині

7 квітня 2024 01:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Зафіксовано рух шахедів на Дніпропетровщині. Актуальна карти тривог в Україні вночі 7 квітня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Моніторингови телеграм-канали повідомляють про ворожі ударні дрони на Дніпропетровщині. У Дніпрі атаки "Шахедів" відбивають мобільні вогневі групи ППО України, — пишуть українці в мережі.

Про загрозу сповіщає Офіційна карта повітряних тривог України

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Карта повітряних тривог в Україні/скриншот 

За даними Повітряних сил ЗСУ, декілька груп БпЛА рухаються з Херсонщини, через Дніпропетровщину в північному напрямку.

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Cкриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 01:49 Повітряні сили ЗСУ інформують про рух ворожих дронів за наступними напрямками: 

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Cкриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Новина доповнюється. 

вибух
безпілотники
Харківська область
Дніпропетровська область
ППО
повітряна тривога

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