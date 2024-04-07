Зафіксовано рух шахедів на Дніпропетровщині. Актуальна карти тривог в Україні вночі 7 квітня

Загроза атаки шахедами на Дніпропетровщині
7 квітня 2024 01:26
Фото ілюстративне
Моніторингови телеграм-канали повідомляють про ворожі ударні дрони на Дніпропетровщині. У Дніпрі атаки "Шахедів" відбивають мобільні вогневі групи ППО України, — пишуть українці в мережі.
Про загрозу сповіщає Офіційна карта повітряних тривог України.
Читайте також:
Тривога — на сході України та у частині південних областей
За даними Повітряних сил ЗСУ, декілька груп БпЛА рухаються з Херсонщини, через Дніпропетровщину в північному напрямку.
Станом на 01:49 Повітряні сили ЗСУ інформують про рух ворожих дронів за наступними напрямками:
Новина доповнюється.
Читайте Новини.LIVE!