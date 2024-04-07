Зафіксовано рух шахедів на Дніпропетровщині. Актуальна карти тривог в Україні вночі 7 квітня

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Моніторингови телеграм-канали повідомляють про ворожі ударні дрони на Дніпропетровщині. У Дніпрі атаки "Шахедів" відбивають мобільні вогневі групи ППО України, — пишуть українці в мережі.

Про загрозу сповіщає Офіційна карта повітряних тривог України.

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Карта повітряних тривог в Україні/скриншот

За даними Повітряних сил ЗСУ, декілька груп БпЛА рухаються з Херсонщини, через Дніпропетровщину в північному напрямку.

Cкриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 01:49 Повітряні сили ЗСУ інформують про рух ворожих дронів за наступними напрямками:

Cкриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

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