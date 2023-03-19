Захарова заявила, что российские войска не имеют отношения к установлению мира в Украине
Представитель МИД россии Мария Захарова в очередной раз заявила, что кремль не отказался от своих максималистских целей в отношении Украины. А мир в Украине зависит от прекращения Западом снабжения оружием в Украину.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
-
Украинские банки будут проверять клиентов на связи с рф
-
Более 700 окупантов и десятки единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
-
В Польше украинским беженцам обещают новую финпомощь: как получить 500 злотых
-
Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь
-
В Украине обновили налогообложение доходов военных: что изменится на время войны
-
Пригожин готовит объяснение о неудачах "вагнеровцев" вокруг Бахмута, — ISW
-
Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925
-
Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках
-
День Константина и Елены 19 марта: какие существуют запреты в этот день и важные традиции
-
Одесситов ждет потепление: какой будет погода в воскресенье
Заявления Захаровой
Захарова также заявила, что россия готова услышать предложения Запада и Украины по дипломатическому урегулированию полномасштабного вторжения россии в Украину, но отметила, что Западу нужно будет снять все санкции и иски с россии.
"Захарова продолжила отвергать условия президента Украины Владимира Зеленского по мирным переговорам, отметив, что вывод российских войск из оккупированных украинских территорий, обязательства по возмещению ущерба и участие в международных трибуналах "не имеют отношения" к установлению мира в Украине", — говорится в отчете.
Захарова заявила, что мир в Украине зависит от прекращения Западом поставок оружия в Украину, международного признания "новых территориальных реалий", а также от демилитаризации и "денацификации" Украины.
Напомним, недавно представительница МИД россии Мария Захарова отреагировала на отчет ISW о расколе в кремле. Одиозная пресс-секретарь российского МИД сказала, что Запад уже не впервые "рассказывает о ней фейки".
"Разослали одни и те же методички с ключевыми словами "кремль", "не в состоянии", "не может"... Эта очередная инфоатака, которая идет на фоне угроз прямой расправы, которые уже год не прекращаются", — сказала Захарова.