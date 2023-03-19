Захарова заявила, що російські війська не мають відношення до встановлення миру в Україні

Марія Захарова

Речниця МЗС росії Марія Захарова вкотре заявила, що кремль не відмовився від своїх максималістських цілей щодо України. А мир в Україні залежить від припинення Заходом постачання зброї в Україну.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заяви Захарової

Захарова також заявила, що росія готова почути пропозиції Заходу та України щодо дипломатичного врегулювання повномасштабного вторгнення рфв Україну, але зазначила, що Заходу потрібно буде зняти всі санкції та позови з росії.

"Захарова продовжила відкидати умови президента України Володимира Зеленського щодо мирних переговорів, зазначивши, що виведення російських військ з окупованих українських територій, зобов’язання щодо відшкодування збитків і участь у міжнародних трибуналах "не мають відношення" до встановлення миру в Україні", — йдеться у звіті.

Натомість Захарова заявила, що мир в Україні залежить від припинення Заходом постачання зброї в Україну, міжнародного визнання "нових територіальних реалій", а також від демілітаризації та "денацифікації" України.

Нагадаємо, нещодавно представниця МЗС рф Марія Захарова відреагувала на звіт ISW щодо розколу у кремлі. Одіозна речниця російського МЗС сказала, що Захід вже не вперше "розповідає про неї фейки.

"Розіслали одні й самі методички з ключовими словами "кремль", "не в змозі", "не може"...Ця чергова інфоатака, яка йде на фоні погроз прямої розправи, які вже рік не припиняються", — сказала Захарова.