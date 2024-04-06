Запад не может перевооружить ни себя, ни Украину — СМИ рассказали о ключевых проблемах

Украинский военный у ящика с боеприпасами 100 мм. Фото: 93-я отдельная механизированная бригада

Последние новости сообщают о дефиците артиллерийских боеприпасов в Украине. Высокопоставленный чиновник из Украины подчеркнул, что отправка в Украину истребителей F-16 с Запада не будет иметь значения, если страна будет оккупирована из-за того, что ее артиллерия замолчит.

Об этом сообщает издание The Telegraph в пятницу, 5 апреля.

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В чем проблема с боеприпасами

В издании отмечают, что проблема боеприпасов заключается не в средствах, а в ограниченных производственных возможностях. Для сдерживания врага Украине нужно всего 10 тысяч снарядов в день. Даже США, с крупнейшим в мире военно-промышленным комплексом, могут производить только 28 000 155-мм снарядов в месяц, что составляет менее 10% потребностей Украины, даже с учетом круглосуточной работы заводов.

Большинство снарядов, которые Украина уже использовала, были взяты из старых запасов. Эти запасы включали не только американские, но и присланные из разных стран мира, которые, хоть и не объявляют об этом открыто, но охотно принимают западные средства, прислали свои 155-мм запасы в Украину. Впрочем, запасы могут иссякнуть.

Почему не строят новые фабрики?

С 2022 года США приступили к строительству новых заводов и ожидается, что они заработают не позже конца этого года. В скором времени они смогут производить 70-80 тысяч снарядов в месяц. Другие страны также увеличивают темпы развития.

В сообщении говорится, что для Запада может быть бессмысленно создавать крупную индустрию боеприпасов, которая сможет непрерывно поддерживать военные действия в Украине. Согласно обнародованной статье, если ситуация не изменится, то Украина может столкнуться с нехваткой военных в ближайшем будущем и Западу придется сосредоточиться на собственной защите.

В демократиях Западной Европы есть большая зависимость от государственных систем общего благосостояния, которые они могут выделить лишь незначительные суммы на оборону.

Напомним, что в NYT рассказали, какую угрозу для Украины несет нехватка боеприпасов.

Ранее мы писали, что СМИ выяснили, когда Украина получит обещанное оружие.