Український військовий біля ящика із боєприпасами 100 мм. Фото: 93-тя окрема механізована бригада

Останні новини повідомляють про дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні. Високопосадовець з України підкреслив, що відправка до України винищувачів F-16 з Заходу не матиме значення, якщо країна буде окупована через те, що її артилерія замовкне.

Про це повідомляє видання The Telegraph у п'ятницю, 5 квітня.

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У чому полягає проблема з боєприпасами

У виданні зазначають, що проблема з боєприпасами полягає не в коштах, а в обмежених виробничих можливостях. Для стримування ворога Україні потрібно всього 10 тисяч снарядів щодня. Навіть США, з найбільшим у світі військово-промисловим комплексом, можуть виготовляти лише 28 000 155-мм снарядів на місяць, що становить менше ніж 10% від потреб України, навіть з урахуванням цілодобової роботи заводів.

Більшість снарядів, які Україна вже використала, були взяті із старих запасів. Ці запаси включали не тільки американські, але й ті, що були надіслані з різних країн світу, які, хоч і не оголошують про це відкрито, але охоче приймають західні кошти, надіслали свої 155-мм запаси в Україну. Однак, зрештою, запаси можуть вичерпатися.

Чому не будують нові заводи?

З 2022 року США розпочали будівництво нових заводів і очікується, що вони запрацюють не пізніше кінця цього року. Незабаром вони зможуть виробляти 70-80 тисяч снарядів на місяць. Інші країни також нарощують темпи розвитку.

У повідомлені йдеться, що для Заходу може не бути сенсу створювати велику індустрію боєприпасів, яка зможе безперервно підтримувати військові дії в Україні. Згідно з оприлюдненою статтею, якщо ситуація не зміниться, то Україна може зіткнутися з нестачею військових в найближчому майбутньому й Заходу доведеться зосередитися на власному захисті.

У демократіях Західної Європи є велика залежність від державних систем загального добробуту, що вони можуть виділити лише незначні суми на оборону.

Нагадаємо, що у NYT розповіли, яку загрозу для України несе нестача боєприпасів.

Раніше ми писали, що ЗМІ вияснили, коли Україна отримає обіцяну зброю.