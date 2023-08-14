Завод Rheinmetall в Украине, детали, сроки строительства

Немецкий завод Rheinmetall в Касселе. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Ни для кого не секрет, что успех Вооруженных сил Украины в войне с российскими оккупантами напрямую зависит от количества поставленного западными партнерами оружия. А процесс снабжения связан с рядом факторов, начиная с политического — проще говоря, дадут или не дадут нам то или иное вооружение. Но появился и другой вариант, о котором мы поговорим в сегодняшнем материале.

Что такое Rheinmetall для Европы и Украины

Немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall AG, штаб-квартира которого расположена в Дюссельдорфе, был основан еще в конце XIX века. История взаимоотношений этой компании с военными заказами уходит еще во времена Первой мировой войны, но для нас важно не это, а тот бесспорный факт, что Rheinmetall на данный момент является одним из крупнейших производителей военной техники и оружия не только в Германии, но и во всей Европе. И это имеет прямое отношение к Украине и войне, которая продолжается на нашей территории.

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Еще в апреле 2022 года руководство компании предложило германскому правительству передать ВСУ одни из основных образцов военной техники, производимой Rheinmetall. Речь шла о боевых машинах пехоты Marder и танках Leopard 1, находившихся на складах Rheinmetall. Тогда "светофорная" коалиция отказалась от такого шага, но через несколько месяцев политическое решение было принято — и на тот момент, что важно, в Rheinmetall уже работали над восстановлением Marder, правда, не для Украины, а для Греции, которая должна была получить эти БМП. в обмен на советскую технику, которую планировали передать ВСУ.

Впоследствии дело дошло и до прямой передачи техники компании Rheinmetall Силам обороны Украины. Процесс этот занял несколько месяцев, по существу, он продолжается. Несколько дней назад стало известно, что немецкий концерн приобрел у бельгийской компании 30 танков Leopard 1 для ВСУ. Танки передадут украинской армии после ремонта и восстановления боеспособности этой тяжелой бронетехники.

Так что, по сути, во многом украинская армия обеспечивается необходимым для наступления оружием этим мощным предприятием немецкого военно-промышленного комплекса. Но в Rheinmetall решили пойти еще дальше.

Завод в Украине. Уже не первый

В июле генеральный директор немецкого оружейного концерна Армин Паппергер в интервью американскому телеканалу CNN сделал поистине сенсационное заявление. Rheinmetall планирует построить свой завод по производству военной техники на территории Украины — причем не когда-нибудь в мирное время, а прямо во время нынешней войны. Паппергер даже конкретизировал временные рамки — по его словам, украинский завод концерна будет готов к работе уже через 12 недель.

Гендиректор немецкой компании четко объяснил логику появления такого предприятия на территории Украины здесь и сейчас. Воюющая страна, по словам Паппергера, не может постоянно зависеть от решений западных партнеров. Кроме того — этого глава RheinMetall не сказал, но этот вывод вполне очевиден — эти решения могут в определенный момент измениться, по каким-то политическим соображениям, и тогда произойдет так, что ВСУ останутся без новой западной техники. Именно поэтому Украине нужно вооружение, изготовленное на ее территории, которое будет постоянно под рукой.

Собственно говоря, эта идея не нова. Так ранее турецкая компания Baykar, производитель легендарных беспилотников Bayraktar, тоже анонсировала строительство своего предприятия в Украине. Кстати, в том же месяце министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил, что процесс строительства турецкого завода начался.

Так что ничего уникального и особенного в решении Rheinmetall открыть филиал в Украине нет. Украинский военный рынок сейчас важен для европейского военно-промышленного комплекса — который именно после начала поставки Украине западного оружия получил новое дыхание. Поэтому такой шаг немецкой компании, которая во время российско-украинской войны получила дополнительные заказы и вынуждена была развернуть дополнительные мощности, вполне логичен.

Где и когда заработает немецкое предприятие в Украине

Как уже было сказано, украинский завод Rheinmetall должен заработать уже в текущем году, ориентировочно осенью. Место расположения нового предприятия по понятным причинам (ракетные удары по территории Украины остаются главной угрозой для тыловых регионов воюющей страны) не разглашается. По словам Армина Паппергера, известно лишь о том, что завод Rheinmetall будет построен в западной, наименее уязвимой части страны.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины комментируют эту историю достаточно обтекаемо. Так, в ответе на запрос Новин.LIVE, в министерстве отметили, что "практические шаги организации производства в Украине существующих и разработки перспективных образцов бронетанковой техники находятся в процессе обработки". Что нужно понимать, как — процесс запущен, но до финала еще далеко.

В Минстратегпроме отметили, что сотрудничество с немецкой компанией началось далеко не сегодня и продолжается — но немного в другой области. Новая государственная компания, ставшая на месте ликвидированного "Укроборонпрома", АО "Украинская оборонная промышленность", совместно с Rheinmetall занимается вопросами ремонта и обслуживания уже предоставленной Вооруженным силам Украины военной техники.

Итак, украинцы уже сотрудничают с дюссельдорфской компанией — и есть основания полагать, что проект "Завод Rheinmetall в Украине" будет доведен до конца. Что в определенный момент значительно ускорит процесс передачи новой военной техники, в частности танков на фронт. Или даже после завершения нынешней войны — для защиты границ от возможного нового вторжения Российской Федерации.

Поэтому, во всяком случае, этот шаг со стороны Rheinmetall является положительным для Украины. Не говоря уже о будущем членстве нашей страны в НАТО, одной из составляющих которого является переход на западное оружие. Когда оно начнет производиться прямо у нас, это ускорит и улучшит не только военную, но и геополитическую ситуацию вокруг украинского будущего.