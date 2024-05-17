Наступление России в Харьковской области

Защита решающая — Зеленский сделал заявление о наступлении россиян на Харьковщине
Российские захватчики 10 мая начали наступление на Харьковскую область, продолжаются бои за Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о действиях в регионе.
Об этом написала пресс-служба Президента в Telegram в пятницу, 17 мая.
Наступление оккупантов на Харьковщине
"Ни одной недели еще не было за более двух лет этой войны, когда бы Россия воздержалась от террора против наших людей", — отметил он.
Президент подчеркнул, что Россия пытается расширить войну и сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Поэтому Украина должна принудить врага к реальному, справедливому миру всеми средствами.
"Наша защита от штурмов и ударов при этом решающая. Спасибо каждому и каждому, кто защищает Украину! Спасибо всем государствам, которые нам помогают!" — добавил Зеленский.
Ранее Зеленский сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются, в частности, ранен руководитель администрации населенного пункта.
Также в Генштабе отметили, что Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.
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