Наступ Росії у Харківській області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські загарбники 10 травня розпочали наступ на Харківську область, наразі тривають бої за Вовчанськ. Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо дій в регіону.

Про це написала пресслужба президента у Telegram у п'ятницю, 17 травня.

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"Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору проти наших людей", — зауважив він.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент наголосив, що Росія намагається розширити війну й супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Тому Україна повинна примусити ворога до реального, справедливого миру всіма засобами.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Наш захист від штурмів та ударів при цьому вирішальний. Дякую кожному й кожній, хто боронить Україну! Дякую всім державам, які нам допомагають!" — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються, зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.