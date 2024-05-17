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Захист є вирішальним — Зеленський зробив заяву щодо наступу росіян на Харківщині

17 травня 2024 11:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Наступ Росії у Харківській області
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники 10 травня розпочали наступ на Харківську область, наразі тривають бої за Вовчанськ. Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо дій в регіону.

Про це написала пресслужба президента у Telegram у п'ятницю, 17 травня.

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"Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору проти наших людей", — зауважив він.

що відбувається на Харківському напрямку 17 травня
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy
У Вовчанську тривають зачистки
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy
Росіяни продовжують ударами нищити місто Вовчанськ
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент наголосив, що Росія намагається розширити війну й супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Тому Україна повинна примусити ворога до реального, справедливого миру всіма засобами.

наступ РФ на Харківщину 17 травня
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy
Силам оборони вдалося встановити контроль над Вовчанськом
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy
Евакуація цивільних з Вовчанська
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy
обстріли Херсонщини на 17 травння
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy
Атака на Запорізьку область на 17 травня
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Наш захист від штурмів та ударів при цьому вирішальний. Дякую кожному й кожній, хто боронить Україну! Дякую всім державам, які нам допомагають!" — додав Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються, зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Харківська область
окупанти
війна в Україні
наступ

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