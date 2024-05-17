Наступ Росії у Харківській області

Захист є вирішальним — Зеленський зробив заяву щодо наступу росіян на Харківщині
Російські загарбники 10 травня розпочали наступ на Харківську область, наразі тривають бої за Вовчанськ. Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо дій в регіону.
Про це написала пресслужба президента у Telegram у п'ятницю, 17 травня.
Наступ окупантів на Харківщині
"Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору проти наших людей", — зауважив він.
Президент наголосив, що Росія намагається розширити війну й супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Тому Україна повинна примусити ворога до реального, справедливого миру всіма засобами.
"Наш захист від штурмів та ударів при цьому вирішальний. Дякую кожному й кожній, хто боронить Україну! Дякую всім державам, які нам допомагають!" — додав Зеленський.
Раніше Зеленський повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються, зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.
Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.
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