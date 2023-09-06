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Защита инфраструктуры и подготовка к зиме: темы следующего заседания Ставки

6 сентября 2023 00:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Защита инфраструктуры и подготовка к зиме: темы следующего заседания Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский среди военных. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На следующей Ставке Верховного Главнокомандующего Украины будут две задачи: отчет по подготовке к зиме и защита критической инфраструктуры.

Такие темы заседания озвучил на Киевском форуме безопасности секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина пережила тяжелый период зимы 2022 — 2023 года. И так же достойно нужно выйти в этом отопительном сезоне.

"Президент поставил задачу именно вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, вопрос подготовки к зиме. Оно отдельно выделено вопросом, и он будет рассматриваться. Потому что для нас это крайне, крайне важно", — заявил Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что украинцы "должны быть в человеческих условиях в любое время года".

"Как бы сложно нам не было, все готовятся, все понимают сложности, которые могут быть перед нашей страной с учетом того, что у нас есть такой сумасшедший сосед", — добавил Данилов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончание войны зависит от многих факторов. По его словам, украинский народ будет бороться за свою независимость столько, сколько нужно.

По его словам, на поле боя сейчас большие трудности, однако Украина сможет достичь своей цели и выйти на границы 1991 года.

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