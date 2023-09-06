Захист інфраструктури та підготовка до зими: теми наступного засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський серед військових. Фото: Офіс Президента України

На наступній Ставці Верховного Головнокомандувача України буде два завдання: звіт щодо підготовки до зими та захист критичної інфраструктури.

Такі теми засідання озвучив на Київському безпековому форумі секретар РНБО Олексій Данілов.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна пережила важкий період зими 2022 — 2023 року. І так само гідно треба вийти цього опалювального сезону.

"Президент поставив завдання саме питання захисту об’єктів критичної інфраструктури, питання підготовки до зими. Воно окремо виділено питанням, і воно буде розглядатися. Тому що для нас це вкрай, вкрай важливо", — заявив Олексій Данілов.

Данілов наголосив, що українці "мають бути в людських умовах у будь-яку пору року".

"Якби складно нам не було, всі готуються, всі розуміють складнощі, які можуть бути перед нашою країною з врахуванням того, що маємо такого божевільного сусіда", — додав Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що закінчення війни залежить від багатьох факторів. За його словами, український народ буде боротися за свою незалежність стільки, скільки потрібно.

За його словами, на полі бою зараз є великі труднощі, проте Україна зможе досягти своєї мети та вийти на кордони 1991 року.