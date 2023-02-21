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Призвал крымских татар поддержать войну рф: СБУ сообщила о подозрении оккупационному муфтию мусульман Крыма

21 февраля 2023 17:46
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Призвал поддерживать войну в Украине — СБУ сообщила о подозрении оккупационному муфтию мусульман Крыма
Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала обоснованные доказательства вины главы созданного агрессором "духовного управления мусульман Крыма и Севастополя" в преступлениях против нашего государства. После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал вооруженную агрессию россии и оправдывал военные преступления русских захватчиков.

Об этом сообщила в Службе безопасности Украины.

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Что известно о деятельности коллаборанта

Как установили правоохранители, в сентябре прошлого года вражеский приспешник активно призвал крымскотатарское население полуострова помогать оккупационным группировкам и присоединяться к их рядам.

По данным следствия, для распространения прокремлевской пропаганды он не раз выступал в эфирах центральных российских телеканалов. Там он регулярно оправдывал восхищение украинского полуострова и преступную деятельность руководителей местной оккупационной администрации.

При этом коллаборант "демонстративно" осуждает представителей крымскотатарского народа, выступающих против кремля и воюющих за Украину.

Награды предателя

За свои "старания" в пользу москвы муфтий был награжден медалью и орденом от так называемого "главы Крыма" Аксенова.

Какое наказание грозит муфтию

На основании собранных Службой безопасности доказательств фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Где сейчас находится подозреваемый

В настоящее время он находится во временно оккупированном Крыму. Впрочем, сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности.

Напомним, СБУ задержала старосту села в Киевской области, который показывал оккупантам дорогу на Киев и сдавал оккупантам украинских патриотов.

Фото: СБУ

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