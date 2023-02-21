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Закликав кримських татар підтримати війну рф: СБУ повідомила про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму

21 лютого 2023 17:46
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Закликав підтримувати війну в Україні — СБУ повідомила про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму
Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала обґрунтовані докази вини очільника створеного агресором "духовного управління мусульман Криму та Севастополя" у злочинах проти нашої держави. Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав збройну агресію рф та виправдовував воєнні злочини російських загарбників.

Про це повідомила у Службі безпеки України.

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Що відомо про діяльність колаборанта

Як встановили правоохоронці, у вересні минулого року ворожий поплічник активно закликав кримськотатарське населення півострова допомагати окупаційним угрупованням і долучатися до їхніх лав.

За даними слідства, для поширення прокремлівської пропаганди він неодноразово виступав в ефірах центральних російських телеканалів. Там він регулярно виправдовував захоплення українського півострова та злочинну діяльність керівників місцевої окупаційної адміністрації.

При цьому колаборант "демонстративно" засуджує представників кримськотатарського народу, які виступають проти кремля і воюють за Україну.

Нагороди зрадника

За свої "старання" на користь москви муфтій був нагороджений медаллю та орденом від так званого "голови Криму" Аксьонова.

Яке покарання загрожує муфтію

На підставі зібраних Службою безпеки доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
  •  ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Де наразі перебуває підозрюваний

Наразі він перебуває у тимчасово окупованому Криму. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримала старосту села на Київщині, який показував окупантам дорогу на Київ і здавав окупантам українських патріотів.

Фото: СБУ

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