Залужный не позволил взорвать мосты на Левом берегу Киева: откровенное признание генерала

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google.com

Стали известны новые детали начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, почему не разрешил взорвать мосты на Левом берегу Киева на третий день великой войны.

Об этом пишет BBC News Украина.

Читайте также:

Залужный не дал взорвать мосты в Киеве

По состоянию на третий день полномасштабного вторжения, а именно — 26 февраля, стало ясно, что россияне полностью провалили свой план "взять Киев за три дня". Хотя российские военные так и не смогли взорвать десант в Гостомель, однако подошли к столице очень близко.

Также оккупанты взяли в оперативное окружение Чернигов, быстро продвигались по Сумщине и совсем скоро могли выйти на левобережные пригороды Киева. И хотя власти призывали не паниковать, чиновники постоянно обсуждали идею подрыва всех киевских мостов, чтобы не дать врагу возможности пройти в правительственный квартал.

Как сообщает издание, в тот момент один из высокопоставленных чиновников позвонил по телефону тогдашнему главе СБУ Ивану Бананову и требовал взорвать мосты, чтобы отрезать мосты от правого.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не разрешил этого сделать.

"Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских" , — сказал Залужный.

Напомним, ранее мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он рассказал о ситуации на фронте. Валерий Залужный добавил, что перед очередным заседанием контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во время разговора были обсуждены приоритеты для ВСУ. А именно усиление противовоздушной обороны, артиллерии и возможности контрбатарейной борьбы.