"Тривають важкі бої": Залужний обговорив ситуацію на фронті з генералом Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він розповів про ситуацію на фронті.
Про це повідомив Валерій Залужний.
Важкі бої
"На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", — запевнив він.
Наступне засідання "Рамштайн"
Валерій Залужний додав, що перед черговим засіданням контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" під час розмови було обговорено пріоритети для ЗСУ. А саме посилення протиповітряної оборони, артилерії та спроможності для контрбатарейної боротьби.
"Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України. Разом — до перемоги!", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.
Постачання далекобійних снарядів для України
Раніше Валерій Залужний та Марк Міллі обговорили постачання далекобійних снарядів для України.
"Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб — далекобійні снаряди", — повідомив Залужний.
Він також розповів генералу Міллі про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. За словами Залужного, важливо працювати над посиленням ППО України. Для цього потрібні додаткові системи та винищувачі F-16.
Нагадаємо, Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Однією з тем обговорення стало посилення протиповітряної оборони України.