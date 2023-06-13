"Тривають важкі бої": Залужний обговорив ситуацію на фронті з генералом Міллі

Валерій Залужний. Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він розповів про ситуацію на фронті.

Про це повідомив Валерій Залужний.

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Важкі бої

"На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", — запевнив він.

Наступне засідання "Рамштайн"

Валерій Залужний додав, що перед черговим засіданням контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" під час розмови було обговорено пріоритети для ЗСУ. А саме посилення протиповітряної оборони, артилерії та спроможності для контрбатарейної боротьби.

"Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України. Разом — до перемоги!", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Постачання далекобійних снарядів для України

Раніше Валерій Залужний та Марк Міллі обговорили постачання далекобійних снарядів для України.

"Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб — далекобійні снаряди", — повідомив Залужний.

Він також розповів генералу Міллі про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. За словами Залужного, важливо працювати над посиленням ППО України. Для цього потрібні додаткові системи та винищувачі F-16.

Нагадаємо, Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Однією з тем обговорення стало посилення протиповітряної оборони України.